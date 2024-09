"Rilevo la tabaccheria, rilanciamo Minonna"

Da un anno il quartiere Minonna è parzialmente isolato dalla restante parte della città a causa della demolizione e ricostruzione del ponte San Carlo. Famiglie e attività economiche sono penalizzate ma la piccola comunità non si ferma. Anzi c’è chi investe in nuove attività come Vincenzo Guarini, giovane imprenditore jesino di 27 anni, che ha deciso di rilevare la storica tabaccheria del quartiere, rinnovandola e aggiungendo ulteriori servizi. "Ho aperto la nuova attività da pochissimi giorni – spiega - e voglio ringraziare tutti coloro che, in gran numero, sono intervenuti all’inaugurazione. Nonostante la chiusura del ponte, sono fermamente convinto di aver fatto bene a investire qui e rimango molto fiducioso per il futuro". "La passione per fare impresa e la risposta della comunità si sono dimostrate più forti dei problemi, e questo è un ottimo segnale per tutta la città" aggiunge Marco Silvi, per la Cna di Jesi. "Così si contribuisce a rivitalizzare un quartiere che, al termine dei lavori, riprenderà il suo ruolo di snodo fondamentale per la città e le zone limitrofe" conclude l’assessora al commercio Emanuela Marguccio.

sa. fe.