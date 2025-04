"Rime insaponate", al Bastione Sangallo c’è Alekos Ottaviucci

"Rime insaponate" oggi (ore 17) al Bastione Sangallo di Loreto, Alekos Ottaviucci è protagonista di uno spettacolo che coniuga il teatro in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e magia. Senza rinunciare ai contenuti, Ottaviucci fa convivere nello spettacolo divertimento, leggerezza e cultura in un intrattenimento intelligente e raffinato per tutti: famiglie, bambini, e sognatori di ogni età. Artista poliedrico, poeta delle bolle e narratore, Alekos Ottaviucci conduce il pubblico in un mondo magico e colorato in cui bolle di fumo, bolle giganti e bolle impazzite si legano con originalità alla narrazione poetica.