Rotatoria, si fa sul serio. Mercoledì via ai lavori

Partiranno mercoledì i lavori per la nuova rotatoria che regolerà l’incrocio tra via Sbrozzola e la statale 16, dove trovò la morte la giovane Aurora Caruso. Il progetto iniziale che prevedeva due rotatorie è stato modificato, per questo i tempi si sono allungati. Il nuovo elaborato appena approvato da Anas è con un’unica maxi rotonda che sostituirà anche quella attuale all’uscita del Cargopier. Nel primo mese di lavori sarà necessario bloccare il transito per entrare e uscire da via Sbrozzola. Lunedì la polizia locale e l’ufficio tecnico pubblicheranno l’ordinanza per regolare la nuova e temporanea viabilità per arrivare ai due centri commerciali. "Per un mese, per raggiungere i due centri, bisognerà passare per via Maestri del Lavoro al bivio dove si trova Mc Donald’s e da qui transitare a senso unico in via Industria nella quale, viste le necessità contingenti, saranno svolti subito dei lavori di somma urgenza per una messa in sicurezza della strada ora chiusa al traffico, in modo da consentire di raggiungere la Sbrozzola e di conseguenza i due centri commerciali – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Si tratterà di lavori che anticipano, ma non sostituiscono, quelli già finanziati per rifare tutta l’asfaltatura in esecuzione in danno nel tratto di via Industria chiuso da tempo. Per uscire invece dai centri commerciali e ricollegarsi alla statale 16 si dovrà transitare per via Sbrozzola, via Colle San Biagio fino a via Maestri del Lavoro tornando al bivio del Mc Donald’s. Sarà un anello di viabilità provvisoria per sopperire ai disagi che saranno causati dal cantiere per la rotatoria sulla statale 16". Durante i lavori resterà invece sempre transitabile a doppio senso il cavalcavia sulla statale 16 direzione Camerano, con divieto limitato ai mezzi pesanti. Per discutere della viabilità il Comitato salute e ambiente si riunirà di nuovo mercoledì. Negli ultimi giorni si sono tenuti diversi summit tra amministratori e tecnici, anche per il cantiere per i sottoservizi e l’asfalto di via Flaminia I: "Ribadisco, come già evidenziato dalla polizia locale nelle scorse settimane, che è impossibile impostare ora il senso unico alternato, perché creerebbe code di auto su via Marco Polo e, soprattutto, intasamento nella rotatoria della Gironda, con il risultato che i disagi attuali sarebbero estesi anche a coloro che escono e arrivano a Osimo passando per San Biagio. L’amministrazione comunale ha più volte sollecitato Astea a far accelerare i lavori quanto possibile e la ditta abruzzese affidataria del cantiere ha assicurato che aumenterà le unità a disposizione da inviare a Osimo".

Silvia Santini