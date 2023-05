Rubini detta la linea "Non voterò per la destra Simonella? Niente accordi" Verdi, sì al centrosinistra

"Come sempre domenica andrò a votare e come sempre non voterò a destra. Eventuali accordi dell’ultima ora con Simonella? Se da qui a venerdì aprisse all’Area marina protetta, al cambio di linea sulla privatizzazione di nidi e mense e così via ne prenderemmo atto con favore, ma restiamo fermi sulla nostra posizione attuale. Non abbiamo mai chiesto nulla, non inizieremo da qui ai prossimi quattro giorni". Francesco Rubini, leader di Altra Idea di Città e consigliere comunale superstite e alternativo a centrodestra e centrosinistra, ha fatto la sua dichiarazione di voto che va letta tra le righe: agli elettori ha detto di andare a votare e che lui non voterà mai la destra. Chiusa anche ogni ipotesi di accordo politico o dichiarazione di voto dell’ultima ora. Le opzioni in campo sono ridotte e così l’avvocato 32enne metterà una croce a favore di Ida Simonella, candidata del centrosinistra, o ne metterà una per annullare la scheda o la lascerà bianca. Tutto, comunque vada, resterà nel segreto dell’urna. Rubini ha raccolto il 6,11% dei consensi, 2.660 voti utili per Simonella, assessora comunale uscente, che ha raccolto il 41,3% per contrastare il competitor di centrodestra Daniele Silvetti, che ha il 45% e che si è apparentato con la lista Ripartiamo dai giovani (2,11%).

"Per dieci anni la maggioranza ci ha snobbato, schifato, non ci ha mai coinvolto, non ha mai cercato un dialogo. Come potevamo resettare tutto per una lettera scarna di contenuti a una settimana dal ballottaggio? Già sento le accuse in caso di vittoria della destra, la nostra nemica principale sia chiaro, io e le mie liste non ci stiamo a fare i capri espiatori. Nessuno dia a la colpa a noi per l’eventuale vittoria della destra, Ida Simonella e tutta la sua squadra facciano un bel bagno di umiltà. Se siamo a questo punto, se un personaggio di sinistra come l’allergologo Floriano Bonifazi accetta un incarico tecnico dal centrodestra, se in città si respirano acredine e volontà di cambiamento, vuole dire che il centrosinistra dell’amministrazione uscente ha sbagliato".

A buon intenditor poche parole. Tradotto, Rubini ai suoi elettori l’appello l’ha fatto, molto diverso nella sostanza rispetto a quello ribadito dal M5s: "Noi non lasciamo liberi di scegliere i nostri elettori, l’indicazione è chiara, a differenza di chi ha fatto del peggior semplicismo una ragione di essere – ha aggiunto Rubini – Non siamo i grillini, noi siamo quelli che quando c’è stato da votare a favore di alcuni provvedimenti della maggioranza in consiglio non ci siamo tirati indietro. Battino? Abbiamo assistito a un mercato delle vacche dopo che per mesi ha raccontato di essere contro le poltrone e la vecchia politica".

La vera notizia, tuttavia, è arrivata ierI da Europa Verde che di fatto chiede ai suoi elettori di sostenere il centrosinistra. Con una premessa: "La lettura della realtà cittadina da parte del centrosinistra, viziata da un leaderismo esasperato, non ci impedisce di assumerci una responsabilità – affermano Caterina Di Bitonto e Lanfranco Giacchetti, portavoce di Roberto Rubegni, candidato sindaco –. Per salvaguardare valori non negoziabili vogliamo chiedere ai nostri elettori di votare il centrosinistra, rimandando al nostro impegno futuro la certezza di contaminare le scelte politiche della futura amministrazione". Detto di Battino, resta infine il Movimento 5 Stelle che ha ufficialmente lasciato libertà di voto al suo 3,64% di potenziali elettori.

p. cu.