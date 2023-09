Sanitari a rischio aggressione, corsi di prevenzione

Le aggressioni nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario, sia a carattere verbale sia a carattere propriamente fisico, risultano essere una situazione statisticamente sempre più frequente nella quotidianità delle attività clinico-assistenziali ed in genere in tutti i contesti che si occupano della cura dei cittadini. L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, sulla base della normativa e le linee guida in essere, organizza attività di promozione e svolgimento di percorsi formativi dedicati alla tematica delle aggressioni nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario finalizzandoli alla prevenzione e alla gestione del conflitto verbale in contesti relazionali potenzialmente critici e a rischio di sviluppo di reazioni violente. A partire da lunedì 18 settembre avranno luogo 4 incontri formativi ad Ancona, Senigallia, Fabriano e Jesi, rivolti ai dipendenti della AST Ancona (18 settembre, Ancona, “Sala Verde” Regione Marche ore 14-19; 19 settembre, Senigallia, “Auditorium San Rocco” ore 9-14; 10 ottobre, Fabriano, “Museo della carta e della filigrana” ore 14-19; 11 ottobre, Jesi, “Palazzo Bisaccioni”, ore 9-14). Il percorso formativo vedrà la partecipazione di esperti nel settore normativo, della sicurezza, prevenzione e protezione (SPP). Nel corso degli incontri saranno forniti ai discenti elementi per il riconoscimento di una condizione potenzialmente a rischio aggressione.