Sarà un sabato di grandi gare. Al PalaCasali atleti azzurri e non

Un sabato di grande atletica al PalaCasali. Campioni azzurri e stranieri, ma anche talenti emergenti per accendere il pomeriggio al Memorial Alessio Giovannini di Ancona. Nella quarta edizione del meeting internazionale, per la prima volta inserito nel World Indoor Tour, sono pronte a brillare le stelle nascenti dell’atletica italiana.

Sulla pista del PalaCasali è attesa al via nei 400 metri Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano), oro europeo under 18 dei 200 e della staffetta in estate. Se la vedrà con l’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), la primatista italiana della 4x400 Ilaria Accame (Libertas Unicusano Livorno), le altre staffettiste azzurre Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), l’ostacolista Eleonora Marchiando (Carabinieri), argento con la 4x400 agli ultimi Europei indoor, e la slovena Anita Horvat, vicecampionessa continentale degli 800 al coperto.

ALTO - Tra gli uomini può decollare Matteo Sioli, protagonista ai Mondiali U20 con la splendida medaglia d’argento nel salto in alto, eletto atleta giovanile dell’anno in Italia, con un personale di 2,25, migliore prestazione indoor di sempre per uno junior italiano. In chiave azzurra c’è anche Edoardo Stronati (Fiamme Gialle), argento europeo U20 nel 2023, non mancano gli specialisti dall’estero come l’olandese Douwe Amels, campione d’Europa al coperto in carica, il marocchino Saad Hammouda e lo slovacco Robert Ruffini, bronzo continentale juniores.

SPRINT - A proposito di giovani: nei 60 metri è annunciata Kelly Doualla (Cus Pro Patria Milano), 15 anni, ma con record italiani under 18 e under 20 con 7.27. Ci sono anche Arianna De Masi (Libertas Unicusano Livorno), rivelazione della scorsa stagione all’aperto e azzurra della 4x100, e Alessia Pavese (Aeronautica), primatista italiana in staffetta e bronzo europeo nel 2022, oltre alla junior Alice Pagliarini (Fiamme Gialle), pluricampionessa tricolore giovanile che rientra dopo l’infortunio dell’anno scorso. Al maschile invece come già noto si sfideranno l’oro continentale indoor Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro) e il campione d’Europa della 4x100 Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) senza dimenticare il cingalese Yupun Abeykoon (Nissolino Sport).

400 SITO - Nei 400 uomini prima uscita stagionale del recordman italiano Luca Sito, al debutto in maglia Fiamme Gialle, degli altri argenti europei della 4x400 Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e Riccardo Meli (Fiamme Gialle), di Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e di Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre). Prende forma il cast del meeting, da questa edizione tappa Challenger del circuito mondiale, dedicato al giornalista marchigiano scomparso sei anni fa e che va in scena proprio nell’impianto dove Alessio si era innamorato dell’atletica, con ingresso gratuito per il pubblico. Diretta tv su RaiSport sabato 18 gennaio dalle 16.30 alle 17.50, differita su www.atleticaitaliana.tv.