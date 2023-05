Scatti di Polaroid in mostra: i visitatori potranno diventare modelli per i nudi

Mostra con performance oggi (dalle 19) all’Hemingway cafè di piazza delle Monnighette. Da oltre un decennio, grazie al vulcanico titolare Davide Zannotti, il locale si trasforma in contenitore di personali e collettive di pittura e fotografia, reading letterari e poetry slam, monologhi, spettacoli teatrali, cabaret, dj set, concerti e non solo.

Stavolta approderà a Jesi il fotografo bolognese Daniele Pezzoli in una mostra interamente dedicata alle Polaroid. All’interno della serata in luogo suggestivo e al riparo da tutti stasera ci sarà la possibilità di farsi fotografare anche nudi dall’artista, uno scatto unico di polaroid senza nessun negativo (per consentire la protezione della propria privacy) e alla fine manipolato e firmato come opera d’arte unica. Ma non è tutto perché durante la serata il pubblico potrà assistere a una performance poetica dello slammer Giovanni Monti. Terminati gli studi artistici, Daniele Pezzoli ha iniziato la professione di fotografo seguendo l’ambiente dei motori, collaborando per anni con importanti testate di settore, per passare poi alla fotografia pubblicitaria e di moda.

Ha pubblicato svariati lavori per Forbes, Playboy Italia, Cosmopolitan, Marie Claire e altri. Verso la fine degli anni ‘70, i primi esperimenti con materiali Polaroid gli hanno rivelato la possibilità di unire due mondi apparentemente in contrasto tra loro: il realismo dell’immagine fotografica e l’estrema creatività della pittura. Così, negli anni successivi, le tecniche acquisite gli hanno consentito di amalgamare maggiormente il proprio gusto pittorico alla fotografia. Ha collaborato alla campagna pubblicitaria del Pavarotti International e ha realizzato un paio di volumi con l’hair stylist Orea Malià. Fin dai primi anni 80, si è interessato di fotografia sperimentale portando avanti una ricerca personale su tecniche che spaziano dai materiali istantanei come Polaroid, fino all’utilizzo di sistemi anticonvenzionali come i fotocopiatori RankXerox e le antiche tecniche di stampa.

La passione per Polaroid, lo ha portato a fondare PolaroidArtItaly, la prima piattaforma italiana dedicata al media più Pop della fotografia. Pezzoli ha all’attivo molte esposizioni in Italia e all’estero. L’evento di stasera è confermato anche in caso di tempo incerto sfruttando gli spazi al coperto. Per informazioni e costi relativi alla performance di nudo: 335362984.