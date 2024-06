Scene da far west in un locale: volano sedie, poi calci e pugni

Botte da orbi, vetrine spaccate, lancio di sedie e sul finire applausi. Scene da far west sabato sera, attorno alle 23, in pieno centro a Chiaravalle. Le indagini dei carabinieri sono in corso ma tutto sarebbe partito da un uomo di mezza età ubriaco che sarebbe entrato in un bar del Corso con fare minaccioso e lì avrebbe rotto la vetrata del locale per essere poco dopo aggredito da un’altra persona a calci e pugni e atterrato mentre altri gli lanciavano delle sedie e diversi giovani riprendevano con i loro telefonini. Il video è diventato presto virale e si conclude con degli applausi. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza.

L’uomo che ha avuto la peggio, anche se ferito, avrebbe rifiutato le cure. Per lui erano già state allertate le forze dell’ordine poco prima perché dava in escadescenze. Un fatto che ha sconcertato. Il locale circolo di Fratelli d’Italia arriva a chiedere le dimissioni della sindaca Cristina Amicucci: "Vogliamo sensibilizzare tutta la popolazione di Chiaravalle, a ribellarsi all’indisponente atteggiamento passivo di questa amministrazione comunale nell’affrontare il disagio civile, la percezione di insicurezza, nonché l’assoluta mancanza di provvedimenti. Ultima raccapricciante scena di inaudita aggressione sfociata in rissa, ieri sera (lunedì, ndr) verso le 23. Adulti in evidente stato di ubriachezza, protagonisti di una rissa colmata con tavoli e sedie volanti, bicchieri e bottiglie rotte come in scene da saloon di Far west. Spettatori imbambolati a filmare questo squallido teatrino proprio come un film, urla di bambini spaventati e persone anziane allontanate impaurite. Ora basta: aggressioni con l’acido ai danni di un giovane perpetrata da una dipendente comunale, atti vandalici ripetuti in varie zone del centro, microcriminalità hanno prodotto insicurezza e terrore fra i chiaravallesi. Il sindaco è responsabile dell’ordine e sicurezza pubblica, noi di Fdi chiediamo le dimissioni pecrhè ha omesso di adottare, quale ufficiale del governo, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".