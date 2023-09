Schianto dopo malore a Jesi: 60enne in gravi condizioni

Mentre è in coda alla guida della sua auto per entrare in città viene colta da malore, si accascia sul volante, finisce sul guard rail, invade la corsia opposta, abbatte una colonnina e si ferma sul ciglio del fosso: 60enne di Cupramontana trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Urbani. È avvenuto ieri mattina alle 9 in via Berlinguer, pochi metri prima della rotatoria del centro commerciale Arcobaleno.

La donna alla guida di una Volkswagen Polo è stata soccorsa dal 118, sul posto automedica e ambulanza della Croce verde di Jesi. Il personale sanitario, viste le portiere bloccate della vettura, ha rotto il vetro posteriore dell’auto per aprire la portiera del conducente e estrarre la donna, cosciente anche se dolorante e frastornata.

La sessantenne cuprense è stata trattenuta in osservazione al pronto soccorso del Carlo Urbani ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico piuttosto intenso in questa zona a quell’ora. Fortunatamente l’auto che procedeva lentamente non ha colpito altre vetture né pedoni.