Schianto tra un’auto e un motorino. Grave un 14enne portato a Torrette

Scontro auto moto in via Mercantini, centauro trasferito in eliambulanza a Torrette. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio pochi minuti prima delle 16 nell’intersezione tra via Mercantini e via Bolzano. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi e regolare la viabilità.

Illesa la donna che si trovava alla guida della Zafira nera, mentre il motociclista, un 14enne di Senigallia, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’elicottero, che ha calato il medico sul posto per effettuare un primo intervento. Il centauro è rimasto sempre cosciente e dopo l’impatto si è tolto il casco ma è rimasto immobile sul posto a causa delle lesione riportate agli arti inferiori dopo l’urto. L’elicottero è poi atterrato nel piazzale adiacente al casello autostradale in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con il giovane che è stato trasferito nel nosocomio regionale in elicottero. I medici del 118, arrivati sul posto hanno subito effettuato i primi accertamenti ma ne hanno predisposto il trasferimento, a seguito di un grave trauma a una gamba, dovuto probabilmente alla caduta.

Resta da chiarire la dinamica: gli agenti si sono messi alla ricerca di testimoni per cercare di ricostruire l’accaduto. Secondo alcune indiscrezioni, lo scooter su cui viaggiava il giovane è di proprietà di un amico che, insieme agli altri della compagnia, si è precipitato sul posto. Il gruppo di giovani era nelle vicinanze del luogo dell’incidente, da lì sarebbe partito il giovane per effettuare un giro che purtroppo è finito nell’intersezione tra via Bolzano e via Mercantini. Al vaglio degli agenti, anche la posizione dell’automobilista: resta infatti da verificare la velocità a cui viaggiava l’auto al momento del sinistro. In via Mercantini, dove sono presenti numerosi abitazioni e una pista ciclabile a lato della strada è in vigore il limite di 30 km/h. Sul luogo dell’incidente si è formato un capannello di persone, per la gran parte residenti che si sono riversati in strada dopo aver sentito il rumore dell’elicottero che si è fermato per calare il medico, spezzando anche rami e foglie presenti lungo il viale.

A pochi metri dal luogo dell’incidente è presente un semaforo Tred, appositamente installato per evitare scontri nell’intersezione tra via Mercanti e viale IV Novembre, ma anche per invitare gli automobilisti a rallentare in quella che è una strada molto frequentata.