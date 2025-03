Sciopero per il contratto. Metalmeccanici in corteo. Busta per Confindustria: "Riempitela con proposte"

Un’enorme busta lasciata aperta appesa davanti alla sede di Confindustria. Il flash mob organizzato dalle sigle sindacali dei metalmeccanici ieri mattina aveva un obiettivo: chiedere ai vertici di Confindustria di Ancona e delle Marche di fare da tramite con Federmeccanica per riaprire la trattativa sul contratto di lavoro. Un invito, da qui la busta della lettera (grande circa 1 metro e mezzo per due), a riempirla con una trattativa concreta. Nonostante la pioggia battente, in circa cinquecento ieri mattina si sono ritrovati alla Baraccola, davanti al Globo, per poi muovere verso la sede confindustriale di via Bianchi. Lavoratori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria hanno poi animato il corteo che ha coperto il chilometro di strada senza creare troppi disagi alla circolazione.

Dopo gli scioperi dei mesi scorsi, i metalmeccanici anconetani, assieme a quelli di tutta Italia, sono tornati a scioperare ieri con l’obiettivo di riaprire il tavolo della trattativa e rinnovare il contratto nazionale di lavoro che, nelle Marche, riguarda un numero consistente di lavoratori, circa 65mila: "In questo momento, Federmeccanica sta negando il diritto fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori al rinnovo del contratto, impedendo la ripresa della trattativa necessaria per aumentare il salario e migliorare le condizioni di vita e lavoro. Per questi motivi, i metalmeccanici della provincia di Ancona hanno deciso di scioperare per 8 ore. Con questa manifestazione – dichiarano i segretari di Fim, Fiom e Uilm, Luigi Imperiale, Sara Galassi e Vincenzo Gentilucci – siamo determinati a definire aumenti certi del salario ed estendere i diritti contrastando la precarietà e riducendo l’orario di lavoro. Si tratta anche di aumentare la tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rinnovo del contratto è una vertenza che interessa anche le istituzioni a cui chiediamo, in particolare ai sindaci della provincia di Ancona, di partecipare alle nostre manifestazioni".