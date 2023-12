"Scusi mi dà un passaggio": un 25enne dà in escandescenze, fermato dalla polizia

"Scusi, mi dà un passaggio?". La richiesta ad un passante per poi dare in escandescenze senza motivo. È accaduto ieri mattina, in via Ascoli Piceno. Il ragazzo, un 25enne italiano con problemi psichici, si sarebbe avvicinato a un passante e con disinvoltura gli avrebbe chiesto uno strappo in auto. Poi, aveva cominciato ad agitarsi, a dimenarsi, a lanciare insulti e minacce. Immediata la chiamata al 112. In pochi minuti, sul posto, gli agenti della questura di via Marini. Scagliatosi contro i poliziotti che cercavano di calmarlo, è stato caricato sulla volante, ma durante tutto il tragitto avrebbe continuato ad inveire contro gli operatori.