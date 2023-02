Ancona, sequestrato b&b per riciclaggio e traffico di droga: accusato il gestore olandese

Guardia di finanza

Ancona, 7 febbraio 2023 – L’operazione “Freezing” guidata dalla Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con l’Autorità giudiziaria olandese, si è conclusa con il sequestro di un bed and breakfast in città per riciclaggio internazionale di denaro sporco. Sotto accusa un cittadino olandese già sotto la lente giudiziaria nei Paesi Bassi per produzione e traffico di droga.

Le indagini effettuate dalla Tenenza della guardia di finanza di Senigallia hanno portato alla luce molteplici operazioni di accredito di denaro contante che, attraverso conti olandesi, giungeva su banche italiane, nel territorio della provincia di Ancona. Il denaro, attraverso l'opera di "ripulitura" (laundering) attuata in Olanda, è stato poi utilizzato per l'acquisto, nella provincia di Ancona, di un casolare di charme, finemente ristrutturato e dotato di piscina interna che veniva adibito a dimora dell'intestatario e destinato a essere utilizzato come bed & breakfast.

Una squadra investigativa della polizia olandese ha collaborato con i finanzieri di Senigallia e, al termine dell'indagine, l'autorità giudiziaria olandese ha emesso un certificato di congelamento di beni, rappresentati da una struttura ricettizia ubicata nelle campagne del territorio collinare dell'anconetano, finalizzato alla confisca di 530mila euro circa, ritenuti derivanti dal riciclaggio di proventi di attività illecite.

La gdf di Senigallia ha proceduto al sequestro dell'immobile e a inibire l'attività ricettiva di bed & breakfast. Era stato accertato inoltre che lo stesso gestore della struttura ricettiva aveva omesso, fin dal 2021, di segnalare le generalità degli ospiti alla Questura territorialmente competente e pertanto veniva denunciato per detto reato e avviati accertamenti anche di natura fiscale sulla gestione della struttura ricettizia.