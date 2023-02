Mesi per il passaporto: "Richieste duplicate"

Le attese sono lunghe, i numeri relativi alle richieste impressionanti. Il Covid, dopo averci tenuti per quasi due anni chiusi in casa, ci ha lasciato addosso la voglia di viaggiare. Ma attenzione a dove volete andare: fuori dall’Europa (o in Regno Unito) se non avete già un passaporto valido potrebbe non essere così facile ottenerne uno. Negli ultimi mesi sempre più spesso in tutta Italia si è parlato del caos passaporti, e Ravenna non è esente dalla questione. "Il problema c’è – spiega Francesco Baratta, dirigente della divisione di polizia amministrativa della questura di Ravenna – anche se qui è più contenuto rispetto ad altrove. Il ritardo è di 58 giorni. Nel 2019 erano 20, stiamo lavorando per velocizzare il processo". Ciò significa che ora 58 giorni sono quelli che servono in media dal momento della presentazione della domanda, portando in questura o nei commissariati di Faenza e Lugo la documentazione necessaria alla richiesta, a quello in cui effettivamente è pronto il passaporto. Ma come si fa la domanda? Esclusivamente online, prenotando un appuntamento in questura o in uno dei due commissariati della provincia. E il nodo per l’utente è qui, perché all’accesso con Spid il sito informa che non...