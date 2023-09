Si allontana di casa: ritrovata in un fosso

Si allontana da casa e viene ritrovata dopo alcune ore in un fosso. Paura per una 63enne fabrianese ieri. I parenti della donna hanno segnalato la scomparsa della donna e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. In azione i carabinieri e il personale del 118. Le ricerche sono andate avanti alcune ore. Poco prima di pranzo, per fortuna, la donna è stata ritrovata nella frazione di Argignano. Era caduta in un fossato vicino l’argine di un ruscello. Era spaventata e sotto choc. I militari hanno cercato di tranquillizzare la donna in attesa dell’arrivo dei sanitari partiti con l’ambulanza dall’ospedale Profili di Fabriano. La 63enne è stata trasferita in codice rosso traumatico all’ospedale regionale Torrette di Ancona. La donna non sarebbe in pericolo di vita anche se nella caduta ha riportato diverse lesioni e traumi. Si è trattato di un allontanamento volontario, durato per fortuna poche ore. Si era temuto il peggio ma le ricerche hanno dato esito positivo nello spazio di poco tempo.