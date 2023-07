Sindaca fallisce nel primo consiglio, bocciata mozione su Palombina Vecchia

"L’auspicata ricerca di collaborazione con le forze di opposizione da parte della sindaca nel suo discorso di insediamento, è naufragata sin da subito nel primo consiglio comunale, con la bocciatura della mozione presentata dal Pd". E’ il gruppo consiliare di Falconara a commentare il consiglio di giovedì: "La mozione sul quartiere di Palombina vecchia bocciata, ritenuta ingiusta perché si permette di denunciare la trascuratezza del quartiere. Le poche opere fatte in 15 anni sono state spacciate come opere eccezionali anziché normale manutenzione. Un quartiere che da sempre è stato sommerso solo dal cemento. Il quartiere non offre nulla come punto di aggregazione e socializzazione. In questa mozione si chiedeva di valorizzare il parco Robinson per permetterne l’uso sia a famiglie con passeggini e a disabili, come previsto dalla carta del verde comunale per l’accesso ai parchi, sia un’illuminazione per permetterne l’uso nelle ore serali. Noi come opposizione e Pd diciamo che non solo questa amministrazione avrebbe dovuto approvare la mozione, ma avrebbe dovuto rilanciarla con una progettualità a lungo termine per cercare di risolvere i problemi di questo popoloso quartiere di periferia. Oltre ad aver perso il bando Cariverona che avrebbe permesso di potenziare le strutture nel parco".