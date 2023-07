Smile Numana", Pino e gli Anticorpi in "Live in Tokyo" e "Il teatro dei burattini" a Numana"

E’ pronta una grande serata oggi a Marcelli di Numana. La rassegna tutta da ridere "Smile Numana", già collaudata negli anni scorsi e di successo, propone Pino e gli Anticorpi in "Live in Tokyo". Il duo comico reduce da Colorado è composto dai fratelli Michele e Stefano Manca. Fino al 2014 erano un trio grazie alla presenza di Roberto Fara, staccatosi per una carriera da attore. Il nome del trio deriva dal personaggio "Pino la Lavatrice", interpretato da Michele. Risate assicurate per chiunque voglia godersi la serata in totale relax in Riviera. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Miramare. L’ingresso è libero. Sempre stasera alle 21.30 ma in piazza Cavalluccio a Numana va in scena "Il teatro dei burattini", spettacolo di arte varia a cura di Heros Salvioli, uno show di intrattenimento dedicato ai più piccoli. Domani invece, per la rassegna "Parliamone con", Paolo Conticini sarà il protagonista della serata presentata da Maurizio Socci in piazza del Santuario dalle 21.30. Saranno trattati temi d’attualità e di vita vissuta dall’attore. L’ingresso, anche nella piazza centrale di Numana, è libero fino a esaurimento posti.