Sofia Cagnetti da Amici torna a ballare nella "sua" Ancona

Insieme con gli amici di Amici: la ballerina che ha preso parte all’ultima edizione del celebre format tv condotto da Maria De Filippi torna a danzare nella sua Ancona. L’appuntamento è per oggi con Sofia Cagnetti, che si è formata alla Urban Studios di Daniela Cipollone. La gente si sta prenotando ormai da un mese, da quando è stata sponsorizzata l’iniziativa, dal titolo "Sofia & friends". Dalla scuola, lo definiscono "un evento unico, dedicato a Sofia e a tutti coloro che l’hanno supportata in questo anno di grandi emozioni". Con la ballerina anconetana, che si è esibita in estate nella splendida cornice di piazza del Plebiscito (per l’organizzazione del Comune dorico), saliranno sul palco anche i suoi amici più stretti, quelli a cui è stata più legata durante il reality di Canale 5. In città, arriveranno infatti anche Nicholas e Lucia Ferrari. Durante la giornata, le star della tv incontreranno i loro fan, dopo tre lezioni che sono già attesissime. Il ´meet and greet´ si terrà nel nuovo bar della sede della Urban Studios, che sarà pronto per l’occasione. Chi vorrà, potrà incontrare i propri beniamini alla Baraccola, in via Grandi 27, alle 15.30.

"A distanza di un anno dall’entrata nella scuola di Amici della nostra Sofia Cagnetti, abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa. Saranno tre le lezioni con tre ragazzi d’oro che prima di essere ballerini fortissimi sono persone speciali, legati da un’amicizia sincera che non li abbandonerà mai. Al termine delle lezioni previsto per le 19.30 circa, Nicholas Borgogni, Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti aspettano tutti i loro fan per foto e autografi insieme", fa sapere la titolare della conosciutissima scuola di danza, Cipollone. Per informazioni, contattare info@urbanstudiosancona.it. ni.mor.