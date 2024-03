Sorpreso ad urinare sul parcometro

Sorpreso ad urinare su un parco metro del centro. Così un uomo di 40 anni è stato denunciato dalla polizia per atti contrari alla pubblica decenza e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Si tratta di un bengalese. Il controllo risale al fine settimana. Alla richiesta dei poliziotti di fornire dei documenti l’uomo non solo si è rifiutato ma si è mostrato anche contrariato perché ha sostenuto che aveva fatto solo un bisogno fisiologico. Durante i controlli del fine settimana sono state identificate 72 persone, di cui 28 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata. Tra i soggetti controllati due sono stati denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità. In particolare, i poliziotti hanno fermato a bordo di un’auto tre soggetti, di cui un italiano e due marocchini. Gli ultimi due erano senza documenti e si sono rifiutati di dare le proprie generalità. Portati in questura uno ha poi indicato il nome ma ha dato quello del fratello per evitare conseguenze. Infatti dagli accertamenti i poliziotti hanno appurato che il soggetto era sottoposto alla misura della libertà controllata e, per la violazione delle prescrizioni è stato denunciato.