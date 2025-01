Sorpreso con l’hashish in tasca. Task force vicino alla stazione

È stato segnalato alla Prefettura lo straniero che mercoledì è stato sorpreso dagli agenti con due grammi di hashish in viale Bonopera. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti, impegnati nei controlli sul territorio, è stato il comportamento dell’uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di dileguarsi e cambiare strada, aumentando la velocità del passo. Pochi metri dopo però è stato raggiunto e fermato per un normale controllo, ma il suo comportamento e l’odore di ‘fumo’ ha indotto gli agenti da approfondire gli accertamenti: l’uomo occultava nel calzino due grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e lo straniero segnalato alla Prefettura. Viale Bonopera e i dintorni della stazione ferroviaria sono da tempo attenzionati dalle forze dell’ordine, così come i giardini Morandi e Palazzesi, abitualmente frequentati da pusher e tossicodipendenti. La task force della polizia procede senza sosta per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e viene intensificata durante i week-end e le festività, ma anche durante la Movida. Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada gli agenti, durante i controlli sulle strade, non hanno sorpreso automobilisti risultati positivi all’alcool test.