Spaccio, nei guai due giovanissimi

Stop allo spaccio di stupefacenti: nei guai due jesini giovanissimi: un 16enne e un 20enne. Martedì pomeriggio alle 16 personale volanti del commissariato arrivati agli Orti Pace gli operatori di polizia si sono accorti di un giovane che, alla vista degli operatori mostrava un tremolio alla mano. A seguito di ispezione e controllo il 20enne jesino, immigrato di seconda generazione, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,9 grammi di hashish e quindi segnalato al Prefetto di Ancona per uso personale stupefacente. Di sera alle 22,30 la pattuglia volante ha controllato un giovane in via dei Fornaciai, nascosto dietro un muretto. Non si è fermato all’intimazione dell’alt e anzi ha iniziato a correre. La pattuglia lo ha raggiunto e raccolto il pacchetto di fazzoletti gettato a terra. Conteneva hashish del peso di 2,72 grammi. I poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente e lo hanno segnalato per uso personale. Nel corso di un ulteriore servizio, i poliziotti hanno trovato fuori da un istituto scolastico dietro il climatizzatore attaccato alla parete muraria un involucro in con una dose di hashish di un grammo. La stessa è stata sequestrata a carico di ignoti.