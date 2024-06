Spiagge, scatta la vigilanza anche di notte

Presto la Riviera del Conero ospiterà migliaia di turisti in arrivo da tutta Italia e non solo e per questo Numana non può farsi trovare impreparata a livello di sicurezza. Partirà negli ultimi due fine settimana del mese e poi per tutto luglio, agosto e metà settembre il servizio di vigilanza safety e security delle guardie giurate sulle spiagge, anche in notturna. Gli operatori della sicurezza saranno attivi durante gli spettacoli e gli eventi organizzati dal Comune. Non solo, effettueranno anche il servizio notturno "Spiagge sicure" in accordo con l’Associazione Bagnini Riviera del Conero, impiegando una task force dedicata al controllo dei lidi. Un’azione congiunta con il Comune per rendere sicuro il litorale e il territorio interno, diventando un punto di riferimento per la sicurezza. Poi ci sono i guardiaspiagge, servizio garantito quest’anno fino all’8 settembre, e il servizio di guardia medica turistica confermato dall’Ast dal 15 giugno al 15 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Marcelli e per Sirolo nella sede della Croce azzurra. Fondamentale, dicono anche gli stessi operatori sanitari, che manca però in notturna, quando, in caso di bisogno, il turista deve rivolgersi all’ospedale di Osimo, già carente di personale e di spazi di pronto soccorso, che ogni anno, nei periodi più caldi, lamenta l’aumento di persone in attesa confermando la sua funzione da filtro per l’ospedale di Torrette. La Croce bianca di Numana in questi giorni ha scelto di investire ulteriormente in sicurezza, inaugurando una nuova ambulanza Life III Olmedo con tecnologie di ultima generazione su base Fiat Ducato dotata dei più sofisticati sistemi di sanificazione.

Non solo luci blu d’emergenza ma display che permettono di comunicare e informare chi si trova "sulla strada" quanto sta accadendo a bordo. Numana poi è già cardioprotetta, sono stati collocati infatti diversi dae in spiagge e piazze. Sicurezza a tutto tondo appunto: in queste ore sono terminati i lavori di riqualificazione della Rupe Sermosi a strapiombo sulla Litoranea a Numana, le operazioni di piantumazione saranno completate dopo l’estate con le condizioni climatiche adeguate. E’ stato dato il via ieri al pagamento nelle aree blu del Comune fino all’8 settembre compreso, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Sul territorio sono stati collocati a cura della società Stop scarl, che gestisce il servizio, numerosi parcometri abilitati anche al pagamento delle sanzioni.

Silvia Santini