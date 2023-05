Spunta l’appello di 83 anconetani

"Scegliamo Simonella per una città aperta e partecipata, inclusiva attenta ai temi sociali e del lavoro". Un appello finale al voto a favore di Ida Simonella è arrivato da decine di anconetani che fanno parte delle più diverse categorie. Operai, sanitari, sindacalisti, impiegati, commercianti e via discorrendo, tutti nel nome della candidata della coalizione di centrosinistra: "Ancona è chiamata a scegliere fra due candidature a sindaco che rappresentano un’offerta di valori e di contenuti nettamente alternativi fra loro – si legge nel comunicato affiancato all’appello da parte di 83 cittadini – Sentiamo la necessità di prendere esplicitamente posizione invitando le elettrici e gli elettori anconetani a recarsi massicciamente alle urne e a votare a favore di Ida Simonella, per garantire alla città un futuro aperto, partecipato e nettamente mirato al sociale e alla tutela dei diritti; a partire da quelli dei più deboli e bisognosi di un intervento pubblico. Ogni giorno rappresentiamo le esigenze non solo dei lavoratori, ma anche di disoccupati e di disabili che non trovano udienza alle loro istanze di lavoro e cittadinanza; come anche di quegli anziani e pensionati che, già oggi, rappresentano oltre il 25% dei residenti e hanno assolutamente bisogno di risposte adeguate in tema di sanità e assistenza".