Statale ingolfata. Oltre 25mila auto l’ultimo anno

Nel 2024 sono stati registrati oltre 25mila auto e 600 mezzi pesanti, con punte di mille all’ora, lungo la Strada Statale 16. Dati relativi al traffico medio giornaliero. Una mole significativa di veicoli che transita nel suolo falconarese quotidianamente. La relazione, stilata dalla Polizia locale guidata dal comandante Luciano Loccioni, è stata consegnata ieri dal sindaco Stefania Signorini al prefetto di Ancona Maurizio Valiante, salito al Castello nel pomeriggio per proseguire le visite istituzionali alle amministrazioni dei territori, avviate alcune settimane fa. E ovvero a partire dal suo (nuovo) insediamento di inizio dicembre. Era presente anche lo stesso Loccioni. Ma non si è parlato soltanto di sicurezza stradale, che pur resta in cima all’agenda. Ma anche di immigrazione: lo spettro del Centro di permanenza per i rimpatri dei migranti nella zona delle ex caserme dell’Aeronautica è ancora presente. Infatti Signorini ha riportato le preoccupazioni della comunità in ordine all’ipotizzata istituzione del Cpr esprimendo, anche alla luce delle valutazioni tecniche acquisite, alcune perplessità in relazione all’idoneità del sito. "L’area interessata dalla possibile realizzazione della struttura è infatti oggetto di numerose criticità, soprattutto idrogeologiche e si trova a poca distanza dalla raffineria, azienda a forte impatto ambientale, a ridosso del tracciato del bypass ferroviario, altra realtà che rappresenterebbe un grosso ostacolo in caso di evacuazione", la nota del Comune. Si è discusso pure del nuovo Piano di emergenza esterna dell’azienda Bufarini, pubblicato recentemente sul sito del Comune e della stessa Prefettura, che lo ha varato. Il sindaco ha ringraziato il prefetto per "l’interesse dimostrato nei confronti delle nostre realtà locali e per la sua apertura al dialogo. In un momento storico così complesso, la disponibilità all’ascolto delle comunità e la volontà di costruire un rapporto di collaborazione tra istituzioni sono fondamentali per affrontare insieme le sfide che ci attendono – ha detto –. Il prefetto Valiante ha dato prova di grande attenzione alle nostre necessità e di un approccio costruttivo, che siamo certi porterà beneficio a Falconara e all’intera provincia. Siamo grati per questa visita, che segna l’inizio di una proficua collaborazione". Poi ha garantito che "l’amministrazione comunale continuerà a lavorare al fianco del prefetto e di tutte le Istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità", la chiusura.

gi. gia.