Strada del Vallone a rischio:: "Non abbiamo fondi per intervenire"

La strada del Vallone a Offagna è in grave sofferenza. "Quel tratto faceva parte della strada provinciale 6 prima che la Provincia di Ancona la declassasse nel 1996 soltanto per il tratto di 3 chilometri del Vallone, senza che a mio avviso ci fossero i presupposti per diverse ragioni e senza effettuare la preventiva e necessaria manutenzione – dice il sindaco Ezio Capitani -. Già nel 2017 all’inizio del mio primo mandato e in pieno dissesto del Comune, siamo dovuti intervenire con lavori di somma urgenza per ripristinare il traffico chiuso a causa del cedimento del piano stradale. Negli anni successivi siamo intervenuti a più riprese e abbiamo effettuato periodicamente lavori di impermeabilizzazione per evitare pericolose infiltrazioni. E’ stata installata anche una segnaletica più chiara e predisposto studi di fattibilità".

Per la strada occorrerebbero circa 300mila euro per la sistemazione della curva in particolare e circa 400mila per il manto stradale: "Queste somme il Comune non le ha oggi e non le avrà nemmeno per il prossimo futuro. L’indebitamento eccessivo da mutui pregressi oltre l’anticipazione rateale concessa a suo tempo dal ministero dell’Interno per chiudere il dissesto condizionano pesantemente la spesa corrente. Dopo diversi incontri e richieste verbali, una settimana fa ho inviato una nota formale alla Provincia e per conoscenza a Prefettura e Regione per sollevare dubbi sulla legittimità della decisione presa a suo tempo e per chiedere un incontro. Qualora dovessero esserci cedimenti tali da richiedere interventi radicali, il Comune sarebbe costretto a chiudere la strada con un transito di mezzi importanti (solo 784 il 27 gennaio)".