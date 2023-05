Strade a rischio, parte la raccolta di firme

"Queste strade sono pericolose, teatro di molti incidenti: il Comune intervenga con urgenza". È scattata la petizione tra i residenti di via Benedetto Croce, in particolare all’incrocio con le vie Aldo Moro e Francesco Petrarca. I residenti, esasperati, nei giorni scorsi hanno raccolto 55 firme per chiedere un intervento urgente all’amministrazione comunale. A denunciare la situazione il consigliere comunale Danilo Silvi, (Fratelli d’Italia) il quale segnala un’altra situazione di pericolo sulle strade fabrianesi. "Su via Benedetto Croce, in particolare nell’intersezione con le vie Aldo Moro e Francesco Petrarca – rimarca Silvi - sono avvenuti molti incidenti, anche gravi, la visibilità è ridotta, la segnaletica è carente". Il consigliere di opposizione evidenzia come sia necessario "un intervento del Comune per potenziare la sicurezza e tutelare i residenti che, nel chiedere un intervento urgente, hanno raccolto anche 55 firme per far sentire la loro voce". "E’ innegabile come siano in aumento le distrazioni da parte degli automobilisti e anche dei pedoni – rimarca ancora Silvi – ma ho ritenuto opportuno sollecitare con un ordine del giorno e una mozione, l’Amministrazione comunale".

In particolare il consigliere chiede "di intervenire in questa via, con l’ausilio dei dossi artificiali, con gli attraversamenti pedonali rialzati e luminosi e con più controlli da parte della polizia locale". Ma anche "di sistemare la carreggiata e la segnaletica". L’obiettivo è quello di "aumentare la manutenzione, ascoltare i disagi che i cittadini vivono quotidianamente e migliorare la viabilità in un punto molto trafficato di Fabriano".

Ma non è tutto perché dall’opposizione si leva anche l’allarme su via Dante: "Gli automobilisti - rimarca il consigliere Pino Pariano – debbono fare attenzione ai semafori nascosti dalle piante. Nelle vie di Fabriano, i semafori sono parzialmente o completamente coperti alla vista dai rami delle piante troppo cresciuti e potrebbero essere causa di frenate improvvise e tamponamenti. Venendo dall’ospedale all’incrocio per immettersi su via Dante, per esempio, le piante rendono difficile scorgere il semaforo da lontano. Solo avvicinandosi progressivamente alla linea dello stop si scorge il semaforo e quindi si conosce se è necessario fermarsi o continuare nella propria marcia. Stessa situazione si verifica all’incrocio nei pressi del commissariato. Visto che la visibilità dei semafori è fondamentale per la sicurezza degli automobilisti - conclude Pariano - chiedo un intervento urgente per risolvere questo problema".

Sara Ferreri