Studentesse si azzuffano. Intervengono i carabinieri

Si sono spinte, prese per i capelli, una è caduta anche a terra. Ad azzuffarsi, all’uscita da scuola, due studentesse del Nautico Elia che se le sono date di santa ragione venerdì. Teatro dello scontro la fermata del bus, in piazza Kennedy, appena superato il teatro delle Muse. Le prime avvisaglie però sarebbero sorte prima, sui banchi di scuola dove le ragazzine, entrambe minorenni, frequentano la stessa classe, una seconda. Poco dopo la zuffa le famiglie hanno chiamato i carabinieri che sono andati alla sede dell’Itis Volterra, attorno alle 14, a Torrette, dove c’erano già i genitori. Hanno telefonato ai militari dopo il rientro delle figlie a casa. Alla base dello scontro, ancora da chiarire, ci sarebbero futili motivi, legati all’adolescenza delle studentesse. Già a scuola avrebbero avuto un litigio che poi è degenerato appena hanno varcato l’uscita della sede al porto. II tempo di percorrere la strada e sono arrivate alle mani. Non avrebbero riportato lesioni, nessuna ha avuto bisogno dell’ospedale ma sarebbero tornate a casa con qualche livido che ha messo in allarme i genitori. I familiari a quel punto sono andati alla scuola di Torrette per poter parlare con la preside e chiedere anche delle spiegazioni (anche se la scuola sarebbe estranea ai fatti) ma la dirigente non si trovava in sede per degli impegni che l’hanno trattenuta fuori. Un insegnante li ha comunque accolti e lì i genitori hanno voluto chiamare i carabinieri che sono arrivati nell’istituto Volterra e hanno preso da una parte una studentessa e dall’altra la seconda ragazzina per farsi raccontare cosa fosse successo. I militari hanno chiesto un computer alla scuola per fare un verbale dell’intervento. Fino a ieri non erano arrivate denunce da parte dei familiari.

Marina Verdenelli