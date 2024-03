Tenebrae Facte Sunt con Corale Ferretti e Accademia Dei Dissennati

Il Duomo di San Ciriaco ospita oggi (ore 21, ingresso libero) Tenebrae Facte Sunt, tradizionale concerto per la Domenica delle Palme organizzato dall’associazione Corale Giovan Ferretti. In concerto si alterneranno brani moderni e contemporanei a brani antichi in una sorta di dialogo musicale tra il Coro Ferretti e l’ensemble Accademia Dei Dissennati, diretti dal Maestro Lorenzo Chiacchiera. Il repertorio moderno contemporaneo vede i poco eseguiti ma suggestivi Tre Responsori per il Sabato Santo di Giorgio Federico Ghedini, contrassegnati da una scrittura complessa vocalmente e armonicamente. A questi si affiancano due brani composti da Michele Bocchini, già direttore della corale, con la consueta scrittura pulita ed elegante: il Responsorio “Amicus meus osculi” e “Lux Aeterna”, scritta durante il lockdown; “Ponetemente” di Lorenzo Donati che rende contemporanea e aleatoria la lauda duecentesca “Voi ch’amate lo criatore“ e infine “Surrexit Dominus” di Urmas Sisask. La parte antica si compone di un capolavoro tra i massimi dell’arte polifonica tardo-rinascimentale: i Tenebrae Responsories di Tomás Luis de Victoria.