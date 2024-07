The Begin blinda Ferrini. Il capitano resta in A3

Dai due nuovi acquisti alla prima conferma in squadra. La The Begin Volley Ancona blinda Federico Ferrini. Il capitano non si muove. Ferrini sarà ancora il pilastro della squadra, anche e soprattutto in serie A3. E’ arrivata la conferma dello schiacciatore che desiderava "da tanti anni il traguardo della serie A ad Ancona". Sono ormai passate alcune settimane dalla promozione dei dorici "ma sono ancora al settimo cielo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono molto carico ed entusiasta. Ci tengo innanzitutto a ringraziare i compagni che non saranno con noi il prossimo anno, il merito del capolavoro sportivo che abbiamo compiuto è anche loro". Ora testa alla prossima stagione alquanto impegnativa. "La società si sta muovendo per allestire una squadra all’altezza di un campionato di alto livello. Invito fin da ora tutti gli anconetani a seguirci al PalaRossini, sarà un onore essere la prima realtà sportiva della città. Sarà dura, lo sappiamo, e siamo consapevoli di dover lottare ogni partita per rosicchiare punti. Ciò mi gasa tantissimo. Il nostro obiettivo? Rompere le scatole a chiunque. Gli avversari dovranno sudare sette camicie per avere la meglio contro di noi, questa è la mentalità con cui dovremo scendere in campo e con cui dovremo affrontare gli allenamenti in palestra". Ferrini va ad aggiungersi ai due nuovi acquisti della squadra dorica: il centrale Francesco Andriola e lo schiacciatore Marco Cantagalli.