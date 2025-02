The Begin, testa ai playout. Ultime sfide per prepararsi

Testa ai playout, per la The Begin Volley Ancona, anche se mancano ancora due partite al termine della regular season. La sconfitta contro la Monge Gerbaudo Savigliano, infatti, ha sancito in pratica l’esito della regular season per la The Begin Volley che ormai deve concretamente pensare all’ipotesi playout, sebbene ci siano ancora due gare da disputare e alcuni incastri ancora possibili.

Parteciperanno ai playout le ultime tre classificate del girone blu e le ultime due del girone bianco, che giocheranno gare d’andata e ritorno in un girone all’italiana.

Le prime due squadre della classifica finale conquisteranno la permanenza in serie A3, le altre tre retrocederanno in serie B. Al momento sembrerebbero ormai sicure di accedere ai playout i Diavoli Rosa Brugherio e la Energy Spike Campobasso, rispettivamente ultima del girone bianco e del blu. Mentre nel blu è ancora bagarre tra Gaia Energy Napoli, Bcc Tecbus Castellana Grotte e Vidyra Viridex Sabaudia, che rimandano tutto alle due ultime gare di regular season per decretare chi delle tre eviterà la postseason salvezza.

Le date dei playout saranno 16, 23 e 29 marzo, 6, 13, 20/21 e 27 aprile, e infine 1, 4 e 11 maggio. La penultima di regular season la The Begin la giocherà dunque sabato 1 marzo a Sarroch, in Sardegna. Poi l’ultima partita, al PalaPrometeo, contro la Negrini Acqui Terme.

Due partite che dovranno servire a Ferrini e compagni per togliersi definitivamente di dosso le scorie dell’ultimo ko con Savigliano e perfezionare automatismi e condizione in vista dei playout che successivamente decideranno la permanenza nella categoria.