Tirocini a Osimo: si cercano datori pubblici e privati

L’Ambito territoriale sociale 13, di cui il Comune di Osimo è ente capofila, è assegnatario dei fondi per i tirocini di inclusione sociale che rappresentano uno strumento per promuovere e agevolare l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone. E’ stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti ospitanti disponibili ad accogliere tali tirocini. Possono essere ammessi a presentare il proprio interesse i datori di lavoro pubblici e privati, con sede legale e lavorativa nel territorio dei Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo, fino al 30 di questo mese. Paola Andreoni, assessore ai Servizi sociali del comune capofila, afferma: "A partire da maggio 2019 fino al giugno scorso, attraverso tale finanziamento, sono stati attivati progetti di tirocinio per 72 tirocinanti e sono state stipulate 65 convenzioni con soggetti ospitanti. Il numero di questi ultimi, cioè aziende private, enti pubblici e cooperative sociali che hanno ospitato i tirocinanti sono stati 46. I tirocini sono stati attivati fino ad un massimo di 24 mesi e la durata media è stata di circa un anno". Si parte dunque, di nuovo, per dare possibilità di inclusione.