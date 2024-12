Tirocini d’inclusione e ritardi, è caos

Ritardi nella liquidazione del compenso di ottobre per i Tirocini di inclusione sociale (Tis), la causa risiederebbe nel cambio di software gestionale della Ragioneria comunale, avvenuto ad inizio mese scorso e che avrebbe quindi fatto allungare i tempi per l’accreditamento degli stipendi. A ieri erano trascorsi 14 giorni ma, si è appreso dall’amministrazione, gli uffici hanno inviato alla banca i mandati di pagamento autorizzati in seguito alle richieste dei Servizi sociali e dell’Ambito 12. Sono 78 in tutto i tirocinanti che, ogni 20 del mese, percepiscono 400 euro ciascuno. A stretto giro riceveranno l’ultima mensilità. Il caso era stato sollevato dalla mediatrice culturale Elisabetta Sardi ("Visti i ritardi, auspico si faccia una determina unica per ottobre e novembre") ed è stato ripreso dall’opposizione. Per Lara Polita (Cittadini in Comune), "è difficile credere sia solo una questione di software. Queste sono famiglie, oltre 70, che già vivono situazioni di difficoltà. E dover attendere ancora è umiliante", mentre per Laura Luciani (Pd), "è grave che si passi da un software all’altro senza il giusto supporto tecnico".