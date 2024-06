Torna il "Città di Ancona" con i big della serie A

Ritorna il calcio a cinque in piazza Pertini, tornano le notti magiche, ed è un ritorno al futuro. Il tradizionale torneo che per ventiquattro anni ha animato il centro di Ancona e che s’è fermato negli anni della pandemia, ritorna a vivere e ad accendere le notti anconetane, rinnovato nell’organizzazione, rafforzato negli stand gastronomici.

Ma guarda anche avanti, a un suo possibile allargamento sportivo, nei prossimi anni. Il Città di Ancona comincerà giovedì e si concluderà mercoledì 3 luglio, le partite tra le otto squadre partecipanti, suddivise inizialmente in due gironi all’italiana e poi in quarti, semifinali e finali, si disputeranno di sera facendo attenzione a non sovrapporsi a quelle dell’Italia da seguire in televisione agli Europei.

Sarà un torneo pieno di stelle, ben sette giocatori di serie A, che sono il capitano dell’Italservice Felipe Tonidandel, e poi Marco Belloni, e i vari Lamedica, Ricordi, Carducci, il pescarese Cesaroni e Teramo, del Sala Consilina. Ma anche una valanga di partecipanti che giocano in squadre di A2, con tanti marchigiani. Si comincia giovedì, dunque, con Edil Raffa Giuliani e Vicolo Marte, due squadre che hanno a disposizione rose tra le più attrezzate del torneo. Nuova anche la sponsorizzazione, con Illpa Ristrutturazioni che darà il nome al trofeo.

Ieri mattina in Comune la presentazione dell’evento: "Era una promessa che c’eravamo fatti, per riprendere e rivitalizzare questa manifestazione che era entrata nel tessuto connettivo della città – ha detto il sindaco Daniele Silvetti –. E’ uno degli eventi che si va a innestare nell’ampio calendario di quest’estate, il primo di una serie di eventi che renderanno Ancona protagonista e attrattiva. Sarà un’estate viva, vitale, vivace, per gli anconetani, i turisti e tutti che vengono dalla provincia".

"E’ un appuntamento che la città si aspettava di riprendere – ha spiegato l’assessore Daniele Berardinelli –. Un evento che negli anni è diventato una tradizione e che rientra nell’ottica che l’amministrazione comunale sta cercando di ripristinare, quella di riavvicinare la città alle cose che gradisce di più. L’obiettivo è quello di avere, nei prossimi anni, un appuntamento fisso per un mese e mezzo, che possa coinvolgere anche altre discipline".

"Negli anni prima della pandemia – hanno concluso Matteo Magnarelli e Giacomo Ruffini – il Città di Ancona ha avuto grande riscontro per partecipazione pubblica, blasone, campioni provenienti da tutta Italia, diventando famoso un po’ in tutta Italia. Ecco il suo grande rilancio che tutti aspettavano".

g. p.