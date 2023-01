Tour operator di Ancona organizza viaggio da astronauta con voli a gravità zero

L’esperienza proposta dal tour operator permette di indossare la divisa spaziale

Ancona, 10 gennaio 2022 - La nuova frontiera del turismo potrebbero essere in un futuro non molto lontano i viaggi nello spazio. C’è un tour operator che ci si è già avvicinato molto, proponendo in esclusiva per tutto il mercato europeo un’esperienza unica: un volo in assenza di gravità al Kennedy Space Center in Florida, dopo un training di 3 giorni con un team di astronauti e veterani della Nasa. L’idea è venuta a Ludovico Scortichini, ceo anconetano del gruppo di tour operator Go World specializzati nella creazione di viaggi in tutto il mondo, che l’ha appena lanciata sul mercato. Prima partenza ad aprile, per un tour che all’esperienza del volo lunare aggiunge escursioni in Florida e pernottamenti. Il costo? 14.950 euro che include 3 giorni di addestramento al Kennedy Space Center, ingressi e visite speciali al sito di partenza delle missioni umane per la Luna, tuta e diploma di volo, pernottamento in hotel del Florida’s Space Coast, Re-Gravitation Party, trasferimenti ed escursioni.

Il team SpaceLand composto da tecnici italiani sarà capitanato dall’Ingegnere Carlo Viberti, famoso per essere il primo cosmonauta/ingegnere privato proposto all’inizio del millennio per un volo scientifico sulla base orbitale Mir. La formazione culminerà con la missione su velivolo appositamente modificato per eseguire voli in gravità lunare ed in assenza di gravità anche per la Nasa. Il decollo avverrà dalla storica Shuttle Landing Facility utilizzata per l’atterraggio dello Space Shuttle fino a luglio 2011. "È la prima volta che un tour operator italiano si cimenta in una proposta di questo genere – spiega Ludovico Scortichini- l’interesse riscosso dalla missione spaziale di Richard Branson ci ha spinti a muovere i primi passi in questa direzione. Siamo onorati di aver stretto questa prestigiosa partnership con il gruppo SpaceLand, creando questa nuova e straordinaria esperienza con il team italiano che ha realizzato esperimenti in microgravità anche per scienziati vincitori del Premio Nobel per la Medicina".

Il viaggio parte da Miami, precisamente a South Beach, quindi si procede verso le Everglades, la famosa riserva di paludi conosciuta come Fiume d’Erba, habitat per numerose specie animali a rischio di estinzione dove imbarcarsi sull’iconica Everglades Airboat per avvistare la fauna locale composta da alligatori, cervi dalla coda bianca e lontre. Al termine della visita si prosegue per Cocoa Beach per il pernottamento. Il giorno seguente, a Cape Canaveral, inizia l’addestramento presso lo SpaceLand Camp del Kennedy Space Center. La formazione durerà due giorni, fino ad arrivare al momento tanto atteso: la missione in gravità marziana. L’avventura terminerà con un divertente "Re-Gravitation Party" con conseguente consegna dei diplomi targati "SpaceLander". Finita l’esperienza aerospaziale si ritornerà a Miami per un tour della città, per poi raggiungere la località più meridionale degli Stati Uniti d’America: Key West. L’itinerario culmina con la visita del Turtle Hospital, un’opportunità unica per scoprire tutto sulla cura e riabilitazione delle tart arughe marine.