Tra numeri e servizi. Un inizio con sorpresa: già persi 161 studenti. Mense, si parte subito

L’anno scolastico ad Ancona inizia con una notizia altamente preoccupante e per certi versi drammatica: nel raffronto con il via alle lezioni del 2023 si sono persi 161 studenti. Un numero spaventoso, circa il 2%, tutto in un colpo solo: a fronte degli 8.161 dello scorso anno, domani la campanella suonerà per 8mila alunni tondi tondi. L’amministrazione comunale ha saltato l’analisi devastante legata a questo ribasso choc proprio quando si aumenta il numero dei plessi scolastici. Con 161 studenti in meno sono saltate 4 classi, ma sono molte quelle che potrebbero scomparire a stretto giro di posta se non si interviene a livello sociale per contrastare la dispersione scolastica, al netto del preoccupante calo del tasso di natalità.

L’assessore ai Servizi educativi, Antonella Andreoli, oltre al dato numerico non si è espressa sul tema puntando, in generale, all’inaugurazione dell’anno scolastico di domani: "Sarò alle elementari ‘Maggini’, ma intanto la bella notizia è il recupero entro i tempi delle ‘Antognini’ che inauguriamo domani" ha detto la Andreoli che poi ha toccato un tema che fa discutere i dirigenti degli istituti comprensivi, di plesso e gli insegnanti, ossia l’attivazione delle mense. Fino allo scorso anno il servizio, nonostante potesse essere tutto pronto dall’inizio, partiva qualche giorno dopo l’avvio ufficiale delle lezioni per dare modo a tutti di coordinarsi e avere la massima presenza di alunni in classe. Quest’anno la direzione ‘Servizi educativi’ ha voluto forzare la mano: "Abbiamo dato la libertà a tutti di scegliere se partire subito o meno, dimostrando piena efficienza" ha aggiunto la Andreoli.

Allo stato dei fatti il servizio mensa partirà regolarmente domani in 14 tra scuole di infanzia e medie, mentre in altre ben 30 istituti l’avvio è previsto per lunedì prossimo. Il servizio mensa del Comune di Ancona quest’anno è stata riconosciuta mensa biologica con l’attestato del ‘Bollino d’oro’ da parte del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Il servizio mensa costerà 63,50 euro al mese, le famiglie con reddito Isee da 0 a 5mila euro non lo pagheranno; previste agevolazioni per i redditi fino a 45mila euro. Infine qualche cifra. Gli 8mila studenti anconetani che da domani torneranno sui banchi di scuola sono suddivisi in 383 classi. Nella scuola d’infanzia gli alunni sono 1.888 in 87 sezioni, nelle primarie 3.645 alunni per 189 sezioni; nelle secondarie di primo grado 2.467 per 107 sezioni.