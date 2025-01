Tra solidarietà e doni. La Befana in moto al Salesi. Con la polizia locale arrivano i campioni Uncini e Marini

Le Befane in moto al Salesi con la polizia locale. Per la prima volta, il Comando dorico, coi vigili di Castelfidardo, entra al Salesi per portare regali e spensieratezza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. Ieri, un corteo di oltre venti moto ha girato attorno al Passetto, Viale compreso, per poi visitare i reparti di Oncoematologia e Neuropsichiatria infantile. Insieme alle pattuglie della polizia locale, il sindaco Daniele Silvetti, il comandante di Ancona, Marco Ivano Caglioti, e l’assessore alla sicurezza Giovanni Zinni. Insieme, hanno accolto il recanatese Franco Uncini, campione del mondo ’82 della classe 500 (attuale MotoGp). "La polizia locale ha voluto dare un segnale di vicinanza in una data così particolarmente significativa dove i bambini tornano ad essere protagonisti in concomitanza purtroppo di situazioni gravose dal punto di vista della salute – le parole del primo cittadino – Un’opportunità di incontro, scambio e vicinanza. Una grande sensibilità coinvolgere l’Amministrazione e la parte medico-sanitaria". Quindi, una battuta sul futuro di via Corridoni, quando il Salesi finirà a Torrette: "Stiamo lavorando su parecchie ipotesi, ci sarà una trasformazione inevitabile di quel sito che verrà restituito alla cittadinanza con una destinazione diversa e più luminosa. E poi c’è il discorso della sosta da studiare, c’è una carenza importante".

I vigili hanno scortato le Befane, con scopa e calze, fin dentro il Pediatrico: "Una festa così importante dedicata ai bimbi meritava una iniziativa sociale di pari livello – il commento di Zinni – Un’attività simbolica per chi ha patologie gravi e nutre la necessità di essere coccolato anche dalle istituzioni. Facciamo il tifo per il Salesi, come strumento sanitario del territorio anconetano e regionale. La Regione farà il massimo per riformare il Salesi trasferendolo". In dono, quattro tablet, giocattoli, colori e 20 tazze: "Strumenti tecnologici necessari per chi non si reca a scuola per continuare le attività didattiche", la precisazione di Caglioti. Roberto Polenta, per il Motoclub Mariotti di Loreto, è riuscito a "fare staccare la spina non solo ai bambini ma pure ai genitori che vivono in modo importante il dramma dei figli. La befana è scesa dalla scopa per salire sulle motociclette". Con lui, pure il Motoclub Franco Uncini, con le Befane del gruppo motociclistico femminile Centaure on the road. Il campione Uncini si è prestato a foto e autografi: "Cerchiamo di rallegrare queste giornate grigie per i baby pazienti. Cosa direi? Continuate a combattere, e vincerete".

Poco dopo, all’ingresso del Salesi ha fatto capolino il fiorettista-ballerino Tommaso Marini, testimonial per un giorno della Fondazione Lorenzo Farinelli. La presidente Amalia Dusmet, insieme allo schermitore che a breve partirà per Parigi, ha sottolineato "l’impegno della Fondazione nella lotta ai tumori del sangue e nella ricerca. Un gesto d’amore, con i nostri regali, nel segno di Lorenzo (il figlio scomparso per un linfoma, ndr). Lui amava molto la Befana: diceva che finché non fosse stato lui a portare i doni al figlio, sarei dovuta essere io a portarli a lui". Marini ha parlato con una decina di pazienti scattando foto e video anche coi genitori. Sorridente e disponibile, ha ricordato l’esperienza a ´Ballando con le stelle´, su Rai1: "È importante dare il nostro piccolo contributo strappando un momento positivo ai bimbi, è una vittoria per tutti. ´Ballando´ è stata una bellissima esperienza, super positiva e che rifarei. Il cinema? Vediamo".

Nicolò Moricci