"Traffico in tilt, altre iniziative non sulle strade"

"Il primo giugno prossimo rimarrà temporaneamente chiusa al traffico l’area compresa tra Viale M. L. King e Viale Verdi per un’ennesima iniziativa sperimentale (del liceo scientifico da Vinci in collaborazione con il Comune, ndr). In un momento così sensibile per il traffico cittadino non ci mancava questa nuova iniziativa, del tutto contraria alla naturale esigenza di fluidità del traffico".

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio Antonio Grassetti va all’attacco della giunta: "La città deve sopportare una serie di inciampi dovuti ai lavori di ricostruzione dei ponti e contemporanee, irrazionali ‘zone trenta’ in vie di comunicazione importanti. Non si vuole capire che le strade asfaltate (possibilmente depurate dalle troppe buche), hanno lo scopo di consentire lo scorrimento dei veicoli, essenziale la per vita quotidiana, le relazioni sociali e l’economia della città. Spazi all’aperto per attività ludiche o culturali vanno individuate in luoghi naturalmente a queste deputati, quali giardini e parchi, pur non assenti a Jesi. Male, signor sindaco, molto male".

Un giudizio negativo sulla programmazione che si unisce agli interventi in atto: in queste ore, infatti, parte il cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte San Carlo ma la viabilità si fermerà solo ad estate inoltrata.