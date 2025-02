Travolto dalla motozappa: muore un agricoltore

Stava lavorando con la sua motozappa, come faceva da sempre. Qualcosa però stavolta è andato storto tanto da costargli la vita ieri pomeriggio.

Vittima un agricoltore di 85 anni, fabrianese. Stava lavorando nell’appezzamento di terreno di sua proprietà quando è successa la tragedia. Quel terreno in via Aristide Merloni a Fabriano è stato teatro di tutto, nel silenzio della prima periferia. E’ stata proprio quella motozappa che stava manovrando a costargli la vita. I soccorsi sono scattati quando i familiari si sono accorti che non era rientrato.

Erano le 17.45 quando sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri si sono precipitati sul posto. Per l’uomo non c’era già più nulla da fare. E’ stato il medico del 118 a constatare il decesso. I familiari sono sotto choc per la perdita dell’uomo, descritto da tutti come un gran lavoratore, sempre dedito al suo campo, alla sua proprietà di cui si prendeva grande cura.

I pompieri hanno liberato l’uomo dall’abbraccio con l’attrezzo per metterla a disposizione delle autorità competenti prima della restituzione della salma ai familiari e la celebrazione del funerale.

Nessuno era presente quando è successo il fatto tragico. L’uomo deve aver chiamato aiuto mentre accadeva l’incidente ma è caduto nel vuoto. I militari del comando di Fabriano escludono responsabilità terze. Non si è trattato di un infortunio sul lavoro come poteva sembrare ma di un incidente agricolo. Le cause sono tuttora comunque in fase di accertamento.

Lo strazio è stato grande quando i vigili sono arrivati sul posto perché era letteralmente incastrato sotto la motozappa, inerme.

C’è voluto del tempo per poterlo estrarre dall’attrezzo agricolo che lo teneva violentemente stretto nella sua morsa mortale. Una tragedia quella di ieri pomeriggio che ha lasciato sgomenta l’intera città.

Sul corpo dell’uomo sarà svolta un’ispezione cadaverica per fugare eventuali dubbi, per ricostruire quanto accaduto davvero e in quale arco temporale. Non si conosce con esattezza infatti a che ora sia deceduto l’ultra 80enne. Pare fosse uscito di casa subito dopo pranzo ma sono dettagli tuttora al vaglio e poco chiari. Entro la settimana poi sarà organizzata la cerimonia funebre.