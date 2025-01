Trova una borsa piena di soldi e la riconsegna alla polizia

Pensava di avere iniziato male l’anno una senigalliese che ha lasciato la sua borsa, contenente lo stipendio, in una panchina sul lungomare Marconi. La donna si era fermata dopo una passeggiata, poi si è alzata ed è ripartita dimenticandosi la borsa. A ritrovarla è stato un anziano senigalliese, anche lui a passeggio sul lungomare. L’uomo, vedendo la borsa nera abbandonata sulla panchina si è guardato attorno, ma non ha notato nessuno nelle vicinanze, così l’ha presa ed ha proseguito a camminare. Nel frattempo la proprietaria, accorgendosi di non avere preso la borsa è tornata indietro, ma non l’ha più trovata. L’anziano ha notato una gazzella della polizia a cui ha chiesto di fermarsi, ha raccontato l’accaduto e ha consegnato loro la borsa. Attraverso i documenti i poliziotti sono riusciti a risalire alla proprietaria che era disperata: dentro c’erano mille e cinquecento euro, documenti ed effetti personali. Lo stipendio che la donna utilizza per andare avanti. Una storia a lieto fine, grazie all’onestà dell’anziano che si è subito adoperato per riconsegnare borsa e contenuto. Qualche mese fa, un episodio simile si era verificato in centro storico, dove a trovare un portafoglio con denaro e documenti, poi riconsegnato alla proprietaria, era stato un poliziotto.