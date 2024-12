Truffa auto: banda di giovani rumeni denunciata per assegno falso su Bmw grand coupè

Una banda di giovani rumeni è stata denunciata dalla polizia per aver orchestrato una truffa su una Bmw grand coupè utilizzando un assegno falso. La vittima, un 46enne di Jesi, aveva messo in vendita la sua auto usata tramite social per 22mila euro. Una donna si è mostrata interessata all'acquisto per 20mila euro, ma ha versato solo 2 euro.

La donna, insieme al marito e un'altra coppia, ha convinto la vittima che l'assegno delle Poste fosse circolare. Dopo il passaggio di proprietà, l'assegno si è rivelato scoperto e la donna è diventata irreperibile.

Le indagini hanno portato alla denuncia dei quattro truffatori, già responsabili di appropriazioni per oltre 100mila euro. Inoltre, un 34enne marocchino, sorvegliato speciale, è stato arrestato per violazione delle restrizioni di avvicinamento.