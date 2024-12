Truffa del finto incidente: rubati 300 euro a un’anziana

Anziani nel mirino dei truffatori a pochi giorni dal Natale, un colpo a segno nell’hinterland e due tentati in città. Nei giorni scorsi ignoti hanno bussato alla porta di un’anziana a Corinaldo e hanno messo in atto la ‘truffa dell’incidente’, i due, entrambi di circa trent’anni, si sono spacciati come amici del nipote della donna a cui si sono rivolti per chiederle di fornirgli quanto in suo possesso, in modo che il ragazzo potesse pagare i danni arrecati all’auto di un uomo che aveva minacciato di denunciarlo. L’anziana è caduta nella trappola e ha dato ai due truffatori circa 300 euro in contanti. Subito dopo, per sincerarsi che tutto fosse andato a buon fine, ha chiamato il nipote che era al lavoro e l’ha invitata a non aprire a nessuno, attendere il suo rientro per sporgere denuncia.

Con lo stesso modus operandi ignoti hanno tentato di truffare anche un’anziana di Trecastelli e un’altra residente in città, ma entrambe, prima di far entrare in casa gli estranei, li hanno fatti attendere in attesa dell’arrivo di un familiare, questo è bastato per mettere in fuga i truffatori. Nei giorni scorsi due uomini a bordo di una bmw nera hanno tentato la truffa dello specchietto ai danni di una donna che transitava in viale IV novembre, ma si sono dati alla fuga quando l’automobilista ha minacciato di chiamare i carabinieri per chiarire la questione.