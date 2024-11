Truffa dell’assicurazione. Denunciata una 52enne

Deve vendere l’auto e attivare una polizza assicurativa per un giorno, cerca in rete ma viene truffato. La polizia avvia le indagini e denuncia per truffa aggravata una 52enne napoletana già nota alle forze dell’ordine per reati analoghi. Vittima uno jesino di 58 anni che ha versato 50 euro su una Postepay per ricevere poco dopo dal sedicente operatore della compagnia, un contratto di assicurazione. Volendo sincerarsi della veridicità della polizza, si è recato in una sede di quella assicurazione dove ha scoperto che la polizza era fantasma. Gli accertamenti dei poliziotti all’ufficio antiriciclaggio delle Poste italiane, hanno permesso di appurare che la carta Postepay era intestata a una donna napoletana e già utilizzata a settembre 2023 per farvi confluire denaro frutto di altre truffe. Il dirigente del commissariato jesino Paolo Arena, mette in guardia: "Fate attenzione a concludere operazioni on line, verificando l’attendibilità di certi siti. Esistono alcuni elementi per individuare un possibile sito clone/truffa: mancanza di indicazione dei dati del venditore, errori grammaticali o di ortografia, mancanza di informativa sulla privacy, modalità di pagamento insolite".