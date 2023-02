"Un configuratore 3D per scarpe su misura sempre personalizzate"

Dai ricami alle calzature. Anche la seconda testimonianza di un’azienda manufatturiera marchigiana di successo fonde tradizione e innovazione tecnologica. Parliamo del brand DIS - Design Italian Shoes di Civitanova Marche, che sforna calzature personalizzate affiancando l’eccellenza artigianale alla tecnologia digitale più avanzata. L’azienda nasce nel 2015 dall’intuizione dei fratelli Andrea e Francesco Carpineti e di Michele Luconi.

A raccontare la propria storia imprenditoriale è Andrea Carpineti. Una storia affascinante, al centro della quale ci sono scarpe fatte a mano ma nate grazie all’uso di un configuratore 3D. Scarpe fatte su misura nella nostra regione, e vendute in molti Paesi del mondo. "Grazie al configuratore tridimensionale il cliente può scegliere tra cinquanta milioni di combinazioni di scarpe, che poi vengono realizzate a mano da maestri artigiani in dieci giorni. L’operazione può essere fatta su internet, o sui totem che abbiamo in azienda, e quelli presso i rivenditori. Le nostre sono scarpe personalizzate. Chi vuole può farvi incidere anche il proprio nome". Carpineti spiega che "il nostro è made in Italy al cento per cento, e la filiera è cortissima, quasi a chilometro zero. In pratica il cliente crea la scarpa come la vuole, e la personalizzazione è semplificata grazie all’uso della tecnologia. Tra l’altro in questo modo risparmiamo il trenta per cento di Co2. Non abbiamo scarpe invendute. I nostri magazzini sono vuoti. Al Micam di Milano (il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature, ndr) ad esempio noi non portiamo centinaia di modelli di scarpe come fanno gli altri, perché nel totem ce ne sono sessanta milioni. Puntiamo sulla velocità, sul risparmio a livello di costi e su un margine di errore pari a zero". Carpineti mostra su uno schermo due paia di scarpe, praticamente identiche, e afferma: "Sfido a riconoscere il modello reale e la ricostruzione tridimensionale". Le aziende che chiedono i ‘servigi’ della Design Italian Shoes sono di quelle importanti: si va da Valentino ad Armani, tanto per capirci. "Valentino ci ha chiesto il nostro configuratore per realizzare delle borse".

r.m.