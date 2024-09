Un furgone per due: truffa. Traditi da un annuncio online: "In vendita nell’autosalone"

Leggono online l’annuncio per la vendita di un furgone della Renault, lo vanno a vedere in concessionaria, lo provano e alla fine decidono di comprarlo pagando, tramite bonifico, 7.500 euro. Fatto il versamento si presentano alla concessionaria dove lo avevano visionato scoprendo però che quel mezzo non era in ancora in vendita. In due ieri hanno denunciato alla polizia di essere stati truffati da un fantomatico venditore che disponeva delle foto del furgone e anche del libretto mostrato tramite una conversazione via whatsapp prima di concludere la vendita.

Sulla vicenda, accaduta martedì scorso, alla concessionaria Tombolini della Baraccola, che sulla truffa avvenuta al momento non c’entra nulla e ha affidato a sua volta la questione ai propri avvocati per capire come il misterioso venditore aveva i particolari del mezzo, la polizia sta già indagando per risalire alla persona che si è beffata di ben due acquirenti rimasti con un palmo di naso. Tutto inizia quando il furgone, un Renault Trafic turbo diesel da 131 cavalli, appare in un annuncio di vendita della piattaforma Marketplace di Facebook, una sorta di mercatino online molto utilizzato per le compravendite di ogni tipo. Nell’annuncio erano stati indicati molti dettagli, il chilometraggio, l’utilizzo da parte di un unico proprietario, i tagliandi regolari e i vari optional di cui il mezzo era dotato come il cambio manuale, il climatizzatore, la garanzia di 12 mesi e che il mezzo proveniva da un’asta di autovetture ex noleggio. Il venditore indicato nell’annuncio era un tale Matteo Ferrini. Entrambi i due acquirenti rimasti beffati, un romeno di 40 anni residente a Falconara e una tunisina di 43 anni, residente a Santa Maria Nuova, che hanno sporto denuncia tramite l’avvocato Ugo Pierlorenzi, avevano risposto all’annuncio il 9 settembre scorso e sentito il venditore al cellulare. "Il mezzo potete andarlo a vedere da Tombolini, chiedete di Matteo che ve lo farà visionare" si sono sentiti dire entrambi. Così hanno fatto, sono andati in concessionaria trovando veramente un Matteo (dipendente della concessionaria da anni e anche lui estraneo ai fatti) che ha mostrato loro il furgone. Poi hanno eseguito i bonifici diretti ad un intestatario con nome diverso da chi aveva messo l’annuncio, ciascuno ignaro dell’altro se non quando martedí si sono incontrati in concessionaria per ritirare il furgone scoprendo però che il mezzo non era in vendita ed erano stati truffati. E’ scoppiato il putiferio in concessionaria dove è arrivata anche la polizia. L’autore dell’annuncio, incassati i soldi, non ha più risposto al cellulare indicato.