Un manuale di meditazione ’made in Ancona’

Una sorta di guida molto completa per accompagnare chi intende conoscere se stesso in profondità, oltre le proprie identificazioni psicologiche e sociali. Ecco in sintesi ‘E’ il Silenzio che suona - Semplici pratiche di meditazione Humming’ dell’anconetana Daniela Pancioni, pubblicato da Ventura Edizioni. Il manuale, come si legge nella presentazione, si rivolge alle persone che meditano e a coloro che sono sinceramente curiosi di scoprire ciò che di più profondo la meditazione possa offrire. Il testo raccoglie una serie di pratiche meditative incentrate sull’essenziale vibrazione sonora legate alla lettera ‘m’, pratiche che ‘indicano chi siamo veramente al di là della nostra identità egoica’. Le meditazioni proposte sono integrate a tracce audio e ad alcune auto-indagini da compiere nella vita quotidiana. ‘Una via meditativa in cui il suono è un portale per accedere al silenzio che lo sottende, che a sua volta ci indica una profondità ancora maggiore: il Silenzio originario, che è Presenza’. Daniela Pancioni da molti anni pratica la meditazione come via di ricerca spirituale, dopo aver approfondito gli studi in India. Guida gruppi di meditazione attraverso il suono-canto e il movimento nella Sala di Meditazione di Ancona.