Un Natale stellato. Più luci in tutte le vie

Il cielo stellato illumina piazza Mazzini recentemente ristrutturata. Un bellissimo colpo d’occhio per chi è stato presente alle prove di accensione delle luminarie. Altre luci sono state installate lungo il Corso ma poche nelle vie limitrofe e allora i commercianti delle zone rimaste più buie si sono fatti sentire a palazzo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Amicucci però rassicura. "L’allestimento delle luminarie in centro non è ancora ultimato e proseguirà nei prossimi giorni" spiega il primo cittadino. L’accensione delle luminarie natalizie finanziate dal Comune dovrebbe avvenire l’8 dicembre. Il Natale chiaravallese sarà ricco di iniziative e anche rinnovato grazie ai lavori che sono quasi ultimati in piazza Risorgimento. "I lavori di riqualificazione della facciata comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Alcalini – termineranno entro le festività di natale e comunque entro l’anno. Rimarrà da sostituire la facciata finestrata ma la piazza sarà sgombra e potrà essere utilizzata".