"Una via per Baldassini a 5 anni dalla scomparsa"

A cinque anni dalla sua scomparsa sarà chiesto di dedicare una via a Falconara a Gino Baldassini. La famiglia, tramite il figlio Marco quale consigliere comunale in carica, presenterà istanza in modo che la Giunta possa decidere se accettare o meno la richiesta. Dopo l’arredo urbano donato per un’area verde a Villanova e la batana data nel 2019 dalla famiglia dopo un anno dalla morte e posizionata nello spartitraffico in via delle Caserme, la stessa ha pensato di poter chiedere all’amministrazione la possibilità di intitolare a lui una delle vie delle periferie nord, via Fiumesino, dove è nata la sua famiglia materna. Nel dicembre 2018 il figlio aveva presentato richiesta per valutare in commissione consiliare l’assegnazione della benemerenza civica, che furono portate in discussione ad aprile 2019. "L’allora presidente del Consiglio comunale Goffredo Brandoni, dopo quasi sei ore di consiglio, decise di ritirare il punto dall’ordine del giorno, con l’impegno di presentare un nuovo regolamento in commissione che ad oggi purtroppo non si è mai formalizzato", dice Baldassini.