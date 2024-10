Vela Enfant Terrible va subito al comando

E’ cominciato nel modo migliore il campionato del mondo di vela classe monotipo Melges 32 per Enfant Terrible-Adria Ferries: l’imbarcazione del timoniere e armatore anconetano Alberto Rossi, infatti, è a Puntaldia per difendere il titolo mondiale e dopo le regate annullate mercoledì, per totale assenza di vento, ieri ha preso subito il comando. A impegnare i dieci equipaggi, presenti in rappresentanza di cinque nazioni, una giornata caratterizzata da un Libeccio intenso e rafficato al punto da creare qualche problema di conduzione a quasi tutti. Raffiche superiori ai venti nodi sfruttate dai campioni uscenti di Enfant Terrible-Adria Ferries (ieri un secondo e due primi posti) per performare al meglio e conquistare la prima leadership: finito secondo nella prima prova, a meno di una lunghezza dagli americani di Sitella di Ian Hill, al debutto sui campi di regata europei, il team di Alberto Rossi ha dominato le prove seguenti e ha fatto ritorno in banchina con un margine di tre punti su Sitella e sui già campioni iridati di Pippa 2, guidati da Lasse Petterson e dal tattico Alvaro Marinho. Decisamente più staccati il quarto e il quinto: Wilma, guidato da Nico Celon, e Octopussy di Ludovico Fecia di Cossato sono rispettivamente a undici e tredici punti da Enfant Terrible-Adria Ferries. Soddisfatto Alberto Rossi, pur consapevole che il cammino è ancora molto lungo: "Siamo contenti del bilancio di questa bellissima giornata di vela: era importante partire bene, trovare subito la giusta fase con il vento e dimostrare di avere anche in regata il boat handling mostrato durante gli allenamenti. Per quanto positiva, non dimentichiamo che è stata solo la prima giornata. II campionato è lungo e già domani sera avremo una classifica che si articolerà sul doppio dei risultati di oggi: occorre tenere alta la concentrazione". Il Melges 32 World Championship di Puntaldia, in Sardegna, è previsto su un massimo di dieci prove da disputarsi entro le 14.30 di domani. L’annullamento delle prove previste mercoledì renderà impossibile completare il programma, ma il comitato di regata spera comunque di poter chiudere la manifestazione con un totale di nove regate. A Puntaldia a bordo di Enfant Terrible-Adria Ferries regatano Alberto Rossi, Vasco Vascotto, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Matteo Celon, Matteo Casali, Roberto Strappati e Matteo Ramian. Con loro il responsabile dello shore team Sergio Blosi e Marchino Capitani, sail designer di North Sails.