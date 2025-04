Veli e strappi, ecco la mostra della Berardi

Appuntamento al Museo della città - Spazio presente, in vicolo Boncompagno, dal 12 al 26 aprile con la mostra "Tra i veli e gli strappi" di Rosetta Berardi a cura di Claudia Groppa; la mostra sarà inaugurata il 12 aprile, alle ore 10, e sarà visitabile nei giorni feriali da lunedì a sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19:30 e nei giorni festivi 13,20,21,25 Aprile dalle ore 11 alle 18:30 con orario continuato.

"Questa mostra – scrive la curatrice Claudia Groppa – nasce dall’incontro tra un’idea di sensibilizzazione sociale e l’opera artistica di Rosetta Berardi, che ha sempre lavorato in stretta connessione con la realtà, interrogandosi sulla vita e osservando il mondo con sguardo sensibile e partecipe. Il suo punto di vista, delicato ma consapevole, si trasforma in denuncia, coinvolgendoci in un percorso di consapevolezza condivisa. E allo stesso tempo, le sue opere ci indicano sommessamente una strada verso un nuovo equilibrio, dove la presa di coscienza diventa possibilità di rinascita".

Rosetta Berardi vive e lavora a Ravenna. Nel 1962, assieme alla famiglia, si trasferisce dalla Sicilia a Ravenna ed è qui che si attua la sua formazione artistica diplomandosi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e laureandosi a Bologna in Storia dell’Arte Contemporanea (Dams). È sempre stata sensibile al fascino della contaminazione creativa: un percorso libero di interrogarsi apertamente su pittura, installazione, fotografia. La sua opera è suddivisa in più cicli di lavoro, cicli riconoscibili dai titoli. Negli ultimi quindici anni, la fotografia ha un ruolo importante nella sua produzione artistica. Opere fotografiche in cui l’occhio scruta il particolare.