Verso il concerto di Ultimo allo stadio. Più navette, varchi luminosi e corsie

Più comunicazione sull’utilizzo delle navette, più caselli d’uscita aperti in autostrada e più cartelli stradali per indicare al pubblico il percorso da seguire per chi arriverà con mezzi propri. Sono le indicazioni che il questore Cesare Capocasa ha fatto presente nel vertice che si è tenuto il 25 giugno scorso per la riunione che si è tenuta in questura sul debriefing del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari (che c’è stato il 21 giugno scorso) e ha visto partecipare tutte le forze dell’ordine, la società di trasporti Conerobus e un tecnico del Comune di Ancona. Un incontro che è servito per condividere e analizzare le evidenze emerse, specialmente in vista del concerto di Ultimo che si sarà questa sera allo stadio Del Conero.

Il questore, in linea con le direttive della prefettura, ha disposto l’adozione di alcuni adempimenti per assicurare la riuscita del servizio e garantire ordine e sicurezza pubblica. E’ stata richiamata la necessità di potenziare ulteriormente la comunicazione mediatica agli utenti per l’utilizzo di navette, precisandone consistenza numerica e tratta coperta fino ai parcheggi scambiatori. Ravvisata l’opportunità di aumentare la cartellonistica stradale per segnalare agli utenti come arrivare allo stadio da nord e da sud. Per l’evento sarà incrementato il numero di navette, prevedendo 19 bus verso lo stadio e 30 bus in partenza dallo stadio. Installati pali luminosi, a mo’ di varchi di instradamento degli utenti verso le fermate delle tre diverse linee di navette (blu, verde e rossa). Incrementato il numero di corsie di accesso e deflusso al casello autostradale di Ancona Sud, attivando ulteriori varchi (5 in ingresso e 4 in uscita) e disponendo un servizio di distribuzione manuale di ticket per l’ingresso in autostrada.